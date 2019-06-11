На Луганщине пострадавшим от насилия оказывают психологическую и медпомощь (Контакты). Новости

В Луганской области работают мобильные бригады и кабинеты психологической и медицинской помощи пострадавшим от насилия. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Оказывать действенную поддержку женщинам, мужчинам и детям, пострадавшим от насилия, призваны специализированные службы поддержки», – говорится в сообщении.

Среди таких служб в области работают 8 мобильных бригад социально-психологической помощи, где можно получить консультацию или помощь, обратившись по телефону:

Северодонецк: +38 (063) 335 85 51, +38 (099) 366 62 80;

Рубежное: +38 (093) 949 54 39, +38 (099) 326 42 41;

Попаснянский р-н: +38 (093) 949 54 52, +38 (099) 328 25 06;

Кременской р-н: +38 (063) 026 29 73, +38 (099) 366 63 08;

Новоайдарский р-н: +38 (097) 824 20 22, +38 (099) 366 64 43;

Станично-Луганский р-н: +38 (097) 824 20 51, +38 (099) 366 63 11.

Также мобильные бригады социально-психологической помощи лицам, пострадавшим от домашнего насилия или насилия по признаку пола, работают в Троицком сельском совете (06456) 2 21 55 и Новопсковском сельсовете +38 (066) 370 02 62.

Кроме этого, в области есть 5 кабинетов неотложной анонимной медико-психологической помощи пострадавшим от насилия. Всего таких кабинетов в Украине 14. Здесь работают квалифицированные психологи и социальные работники. Также есть необходимые препараты и средства для защиты репродуктивного здоровья, профилактики ВИЧ, лечения инфекций, передающихся половым путем, предотвращения нежелательной беременности и неотложной помощи жертвам изнасилования.

Кабинеты по оказанию медико-психологической помощи пострадавшим от домашнего и гендерно обусловленного насилия расположены по следующим адресам:

Рубежное : ул. Студенческая, 19 (КУ «Рубежанская центральная городская больница», женская консультация), (06453) 6 32 50, +38 (099) 752 67 68;

: ул. Студенческая, 19 (КУ «Рубежанская центральная городская больница», женская консультация), (06453) 6 32 50, +38 (099) 752 67 68; Старобельск : ул. Монастырская, 67, (КУ «Старобельское РТМО», акушерско-гинекологическое отделение), (06461) 2 39 82, +38 (050) 155 95 38;

: ул. Монастырская, 67, (КУ «Старобельское РТМО», акушерско-гинекологическое отделение), (06461) 2 39 82, +38 (050) 155 95 38; Станица Луганская : ул. 5-я Линия, 39 (Станично-Луганское районное территориальное медицинское объединение, гинекологическое отделение), (06472) 3 11 03, +38 (050) 022 89 27;

: ул. 5-я Линия, 39 (Станично-Луганское районное территориальное медицинское объединение, гинекологическое отделение), (06472) 3 11 03, +38 (050) 022 89 27; Попасная: ул. Солнечная, 35а (КУ «Попаснянская центральная районная больница», акушерско-гинекологическое отделение), (06474) 2 32 58, 2 32 52;

ул. Солнечная, 35а (КУ «Попаснянская центральная районная больница», акушерско-гинекологическое отделение), (06474) 2 32 58, 2 32 52; Беловодск: ул. Петровского, 32 (КНП «Беловодская многопрофильная больница», акушерско-гинекологическое отделение), (06466) 9 16 64, +38 (066) 070 66 02.

Как сообщается, указанные кабинеты оборудованы специализированными гинекологическими креслами-трансформерами для осмотра женщин с инвалидностью.

Кроме того, для жителей Луганской области работает «горячая линия» по вопросам предупреждения домашнего и гендерно обусловленного насилия и дискриминации по признаку пола: +38 (066) 915 72 00 (тарификация звонков согласно тарифу вашего оператора). График работы: понедельник – пятница с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

Национальная «горячая линия» по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации: 0 (800) 500 335 или 116 123 (с мобильного) (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов любых операторов по всей территории Украины).

Также работает Национальная детская «горячая линия» бесплатно, анонимно с 12:00 до 16:00: 116 111, 0 (800) 500 225.

«Следует отметить, что в 2018 году в области зафиксировано 2 289 официальных обращений по фактам домашнего насилия. Традиционно, большинство из них, а именно 83%, поступили от женщин, 16% – от мужчин и 1% – от детей. В I квартале текущего года поступило уже 748 обращений», – подытожили в пресс-службе ЛугОВГА.