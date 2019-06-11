Руководство ВС РФ усиливает подготовку командиров НВФ в «Л-ДНР». Новости

Командование Вооруженных сил России ведет усиленную подготовку командиров незаконных вооруженных формирований (НВФ) на неподконтрольной части территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 11 июня, сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

«Командование ВС РФ усиливает подготовку командиров подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В частности, с 10 июня с. г. под руководством командующих армейских корпусов российских оккупационных войск начато проведение собрания с командирами рот (батарей) и их заместителями. В то же время, с командирами разведывательных рот соединений и частей 1 и 2 АК общие собрания проводятся отдельно», – говорится в сообщении.

«При этом, в ходе собрания все элементы подготовки командиров подразделений проводятся с привлечением инструкторов – кадровых офицеров ВС РФ, которые ввели жесткие требования к оценке привлеченных на сборы офицеров, часть из которых уже отстранена от занятий», – уточнили в Минобороны.