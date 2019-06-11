В Мариуполе ликвидировали наркопритон (Фото). Новости

В Мариуполе правоохранители ликвидировали очаг изготовления и употребления первентина в одной из квартир города. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Законспирированный наркопритон функционировал только для узкого круга наркозависимых. Полицейские разоблачили противозаконную деятельность 52-летнего владельца», – говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативная информация о функционировании наркопритона подтвердилась во время проведения обыска.

«Так, в одном из помещений на территории домовладения полицейские обнаружили хозяина и его «гостей». Известно, что мужчины только что изготовили наркотик и уже успели его принять. В доме было найдено 30 шприцев, часть которых была заполнена различными видами наркотической жидкости. Все изъятое направили на экспертизу», – сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 317 Уголовного кодекса Украины «Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.

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