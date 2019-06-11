Житель неподконтрольного Алчевска рассказал о «службе» в НВФ «ЛНР» (Видео). Новости

В Луганской области полицейские задержали жителя временно неподконтрольного украинской власти Алчевска за участие в незаконных вооруженных формированиях (НВФ) «ЛНР». Об этом сегодня, 11 июня, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области задержали 30-летнего жителя г. Алчевск, который осенью 2015 года вступил в подразделение противовоздушной обороны, затем в комендатуру НВФ так называемой "ЛНР", но отслужив полтора месяца, решил покинуть это подразделение из-за угрозы собственной жизни», – говорится в сообщении.
По информации полиции, мужчина участвовал в патрулировании улиц, задерживал правонарушителей общественного порядка, нарушителей комендантского часа, «военных» НВФ, которые нарушали запрет на ношение оружия в неслужебное время. «За это получал заработную плату в размере 15 тыс. российских рублей. Но, поняв, что его жизни угрожает опасность, и, разочаровавшись в идеологии боевиков, он покинул службу», – добавили в полиции.
Сейчас мужчина передан в Службу безопасности Украины для проведения дальнейшей проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.
Читайте также:
- Хотел восстановить украинскую пенсию: На Луганщине задержан участник НВФ «ЛНР» (Видео)
- В Луганской области на блокпосту задержали экс-участника НВФ «ЛНР» (Видео)
- На Луганщине правоохранителям сдался бывший «народный милиционер ЛНР»
- На Луганщине член НВФ пытался устроиться на службу в ВСУ
- Охранял «бюллетени»: На Луганщине полиция выявила экс-участника НВФ «ЛНР» (Видео)
- На Луганщине будут судить участника НВФ «Призрак»
- На Луганщине арестовали участника «народной милиции ЛНР»
- На Луганщине осужден информатор «ЛНР»
Комментарии