Житель неподконтрольного Алчевска рассказал о «службе» в НВФ «ЛНР» (Видео). Новости

В Луганской области полицейские задержали жителя временно неподконтрольного украинской власти Алчевска за участие в незаконных вооруженных формированиях (НВФ) «ЛНР». Об этом сегодня, 11 июня, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области задержали 30-летнего жителя г. Алчевск, который осенью 2015 года вступил в подразделение противовоздушной обороны, затем в комендатуру НВФ так называемой "ЛНР", но отслужив полтора месяца, решил покинуть это подразделение из-за угрозы собственной жизни», – говорится в сообщении.

По информации полиции, мужчина участвовал в патрулировании улиц, задерживал правонарушителей общественного порядка, нарушителей комендантского часа, «военных» НВФ, которые нарушали запрет на ношение оружия в неслужебное время. «За это получал заработную плату в размере 15 тыс. российских рублей. Но, поняв, что его жизни угрожает опасность, и, разочаровавшись в идеологии боевиков, он покинул службу», – добавили в полиции.

Сейчас мужчина передан в Службу безопасности Украины для проведения дальнейшей проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.

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