Президент внесет в Верховную Раду представление об увольнении генпрокурора. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский вносит в Верховную Раду представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 июня, в ходе брифинга в Киеве сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

«Подписано представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Витальевича Луценко», – сказал он.

«Есть юридическая позиция о том, что, несмотря на изменения в законе о прокуратуре, что генеральный прокурор не должен иметь юридического образования, другие нормы закона о прокуратуре говорят о том, что прокурором Генеральной прокуратуры может быть только человек, который имеет юридическое образование», – пояснил Рябошапка.

Напомним, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представления об увольнении министров иностранных дел и обороны и главы СБУ, но они не были поддержаны парламентом.

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