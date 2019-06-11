Из России терроризируют Украину сообщениями о минировании общественных мест. Новости

За минувшие сутки украинским правоохранителям из-за сообщений о минировании пришлось эвакуировать более 32 тыс. граждан. Об этом сегодня, 11 июня, на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Террористические группировки РФ не прекращают попытки дестабилизировать ситуацию в нашей стране. За минувшие сутки в подразделения полиции поступило 37 ложных сообщений о минировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе.

Представьте себе, правоохранителям пришлось эвакуировать более 32 тысяч граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, 6 гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций Киевского метрополитена. Отбросы просто издевались на гражданами Украины», – пишет Аброськин.

Он уточнил, что уже можно сказать, что большинство сообщений о минировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий с почтового сервиса с присвоенной IP-адресу в указанный временной период, принадлежащей ООО, которое зарегистрировано в РФ. «От этих ужасных действий террористов ежедневно страдают тысячи обычных граждан нашей страны. Работники полиции вынуждены реагировать на каждое такое сообщение, и наши люди по-разному относятся к этому, иногда с поддержкой, иногда с распрями, но, несмотря ни на что, мы проверять каждое обращение», – отметил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины.