У Зеленского определились с кандидатурой главы МИД Украины. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на назначение главой МИД Вадима Пристайко. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня в ходе брифинга в Киеве сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

«Что касается руководителя Министерства иностранных дел, президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел», – сказал он.

Заместитель главы Администрации президента также сообщил, что глава государства подписал представление в Верховную Раду на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Напомним, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представления об увольнении министров иностранных дел и обороны и главы СБУ, но они не были поддержаны парламентом.