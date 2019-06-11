В Украине сменился глава Службы внешней разведки. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя Службы внешней разведки. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 июня, в ходе брифинга в Киеве сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

«На должность главы Службы внешней разведки был подписан указ. Им назначен Бухарев Владислав», – сказал он.

Соответствующий указ уже обнародован на официальном сайте главы государства. Также опубликован указ об увольнении с поста руководителя Службы внешней разведки Украины Андрея Алексеенко.

Заместитель главы Администрации президента также сообщил, что глава государства подписал представление в Верховную Раду на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко и предлагает назначить новым главой МИД Вадима Пристайко.

Напомним, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представления об увольнении министров иностранных дел и обороны и главы СБУ, но они не были поддержаны парламентом.