В Донецкой области проводят спецоперацию «Бастион». Новости

Государственная фискальная служба Украины во всех областях проводит специальную операцию «Бастион», которая направлена на выявление и предупреждение нарушений в таможенной сфере. Об этом сегодня, 11 июня, сообщила пресс-служба Мариупольского горсовета.

Таможенники Донецкой области совместно с сотрудниками Государственной Фискальной службы выявили нарушения при проверке таможенных деклараций. Так, установлен факт попытки предпринимателя занизить реальную стоимость ввозимого в страну товара. Вследствие чего госбюджет пополнился более чем на 61 тыс. грн.

Также был проведен анализ представленных к таможенному оформлению документов и установлено несоответствие реальной стоимости задекларированного товара. После ее корректировки, казна пополнилась более чем на 273 тыс. грн.

Операция «Бастион» охватывает проверкой не только деятельность предпринимателей, но и обычных граждан. Так, за несоблюдение физическими лицами таможенного законодательства, их уклонение от уплаты налогов за нецелевое использование транспортных средств, ввезенных на территорию Украины общая сумма штрафных санкций составила более 534 тыс. грн.

Операция продлится до конца декабря 2019 года.