Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Президент уволил 15 губернаторов: Куць пока остается на Донетчине. Новости

Президент уволил 15 губернаторов: Куць пока остается на Донетчине

ДН

11.06.19 18:36dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил и отстранил от выполнения обязанностей 15 глав областных администраций. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 июня, в ходе брифинга в Киеве сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

«Сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций», – сказал он.

По его словам, уволены или отстранены главы областных администраций в следующих областях:

  • Черниговской;
  • Хмельницкой;
  • Херсонской;
  • Тернопольской;
  • Сумской;
  • Полтавской;
  • Одесской;
  • Николаевской;
  • Львовской;
  • Кировоградской;
  • Киевской;
  • Ивано-Франковской;
  • Запорожской;
  • Закарпатской;
  • Волынской.

Рябошапка уточнил, что в 12 из 15 этих областей глав обладминистраций уволили, а в Одесской, Полтавской и Херсонской, где ранее были и. о. глав ОГА, их отстранили. В 15 регионах будут назначены исполняющие обязанности губернаторов.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров внес президенту Владимиру Зеленскому представление об увольнении ряда председателей областных государственных администраций, в том числе – Донецкой области.

Читайте также:

Комментарии