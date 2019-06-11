Президент уволил 15 губернаторов: Куць пока остается на Донетчине. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил и отстранил от выполнения обязанностей 15 глав областных администраций. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 июня, в ходе брифинга в Киеве сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.
«Сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций», – сказал он.
По его словам, уволены или отстранены главы областных администраций в следующих областях:
- Черниговской;
- Хмельницкой;
- Херсонской;
- Тернопольской;
- Сумской;
- Полтавской;
- Одесской;
- Николаевской;
- Львовской;
- Кировоградской;
- Киевской;
- Ивано-Франковской;
- Запорожской;
- Закарпатской;
- Волынской.
Рябошапка уточнил, что в 12 из 15 этих областей глав обладминистраций уволили, а в Одесской, Полтавской и Херсонской, где ранее были и. о. глав ОГА, их отстранили. В 15 регионах будут назначены исполняющие обязанности губернаторов.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров внес президенту Владимиру Зеленскому представление об увольнении ряда председателей областных государственных администраций, в том числе – Донецкой области.
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