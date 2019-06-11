Президент уволил 15 губернаторов: Куць пока остается на Донетчине. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил и отстранил от выполнения обязанностей 15 глав областных администраций. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 июня, в ходе брифинга в Киеве сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

«Сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций», – сказал он.

По его словам, уволены или отстранены главы областных администраций в следующих областях:

Черниговской;

Хмельницкой;

Херсонской;

Тернопольской;

Сумской;

Полтавской;

Одесской;

Николаевской;

Львовской;

Кировоградской;

Киевской;

Ивано-Франковской;

Запорожской;

Закарпатской;

Волынской.

Рябошапка уточнил, что в 12 из 15 этих областей глав обладминистраций уволили, а в Одесской, Полтавской и Херсонской, где ранее были и. о. глав ОГА, их отстранили. В 15 регионах будут назначены исполняющие обязанности губернаторов.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров внес президенту Владимиру Зеленскому представление об увольнении ряда председателей областных государственных администраций, в том числе – Донецкой области.

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