Умер генерал, руководивший НВФ на Донбассе в 2015 году. Новости

Российский генерал Сергей Юдин с позывным «Тамбов», который руководил незаконными вооруженными формированиями (НВФ) в 2015 году, скоропостижно скончался. Об этом сегодня, 11 июня, на своей странице в Facebook сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

«10.06.19 скоропостижно скончался ихтамнет генерал-лейтенант Юдин Сергей Сергеевич, который в 2015 году с позывным "Тамбов" руководил 2 АК оккупантов», – говорится в сообщении.

Сообщается, что Юдин также принимал участие в боевых действиях под неподконтрольным украинской власти Дебальцево (Донецкая обл.)

Причины смерти российского военного не сообщаются.