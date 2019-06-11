Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Волынец озвучил суммы долгов по зарплате горнякам Донбасса. Новости

Волынец озвучил суммы долгов по зарплате горнякам Донбасса

11.06.19 18:13dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Украине задолженность по заработной плате горнякам на государственных шахтах превысила 1 млрд грн. Об этом сегодня, 11 июня, на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

«Спасут ли 295 млн грн, выделенных правительством для погашения задолженности по выплате заработной платы, если по оперативным данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины по состоянию на 11 июня 2019 года задолженность горнякам уже составляет 1,135 млрд грн», – написал он.

Так, по данным Волынца:

  • шахтерам Донетчины не отдали заработанных 447,8 млн грн;
  • Львовской области – 417,1 млн грн;
  • Луганщины – 224,5 млн грн.

Также председатель НПГУ опубликовал таблицу, где указана подробная информация по каждому предприятию:

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что задолженность по зарплате горнякам госшахт будет выплачена в сжатые сроки.

Читайте также:

Комментарии