Волынец озвучил суммы долгов по зарплате горнякам Донбасса. Новости

В Украине задолженность по заработной плате горнякам на государственных шахтах превысила 1 млрд грн. Об этом сегодня, 11 июня, на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.
«Спасут ли 295 млн грн, выделенных правительством для погашения задолженности по выплате заработной платы, если по оперативным данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины по состоянию на 11 июня 2019 года задолженность горнякам уже составляет 1,135 млрд грн», – написал он.
Так, по данным Волынца:
- шахтерам Донетчины не отдали заработанных 447,8 млн грн;
- Львовской области – 417,1 млн грн;
- Луганщины – 224,5 млн грн.
Также председатель НПГУ опубликовал таблицу, где указана подробная информация по каждому предприятию:
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что задолженность по зарплате горнякам госшахт будет выплачена в сжатые сроки.
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