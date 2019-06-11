Донетчина: В реке Северский Донец утонул мужчина. Новости

Сегодня, 11 июня, в Лимане (до переименования – Красный Лиман, Донецкая обл.) водолазы достали утонувшего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«11 июня в 9:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение об утонувшем в реке Северский Донец с. Брусовка, Лиманского района. На место происшествия выезжали водолазы спасательной станции № 9 с. Щурово Коммунальной специализированной аварийно-спасательной службы», – говорится в сообщении.

Как сообщается, в 12:56 путем погружения на расстоянии 20 м от берега водолазы достали со дна тело погибшего мужчины 1982 года рождения. Его передали сотрудникам Национальной полиции.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, вчера, 10 июня, в Константиновке (Донецкая обл.) в местном пруду утонул мужчина.

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