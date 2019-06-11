Без блатных и особого статуса Донбасса: Ляшко определился с кандидатами в парламент (Видео). Новости

Радикальная партия определилась со своим списком кандидатов на выборах в Верховную Раду. Политсила провела 10 июня свой съезд, где также озвучила основные тезисы своей программы.

Перед началом съезда Радикальной партии ее лидер Олег Ляшко посетил Выдубицкий монастырь в Киеве. Говорит, что молился за мир, за будущее Украины и против российского реванша в политике.

Во время съезда на сцену Ляшко поднимается вместе с женой. Оба – в вышиванках. В национальной одежде почти треть партийцев.

В начале своего выступления Ляшко говорит о планах – политсила будет отстаивать украинский язык, бороться за мир через победу и за благосостояние украинцев. «Наша команда идет в парламент для того, чтобы, во-первых, не дать продать украинскую землю. Украинская земля должна кормить украинцев. Не позволим протянуть особый статус для Донбасса, не дадим путем измены фактически легализовать тероризм», – заявил лидер «радикалов».

Далее – говорит о команде. В первой пятерке партии: Олег Ляшко, действующие народные депутаты Виктор Галасюк и Андрей Лозовой, заместитель председателя Черновицкого областного совета Инга Маковецкая и нардеп из фракции «Народный фронт» Иван Савка.

Дальше в списке идут руководитель исполкома Радикальной партии Олег Аверьянов, руководитель Киевской областной организации Радикальной партии и действующие народные депутаты, которые сейчас входят в парламентскую фракцию Радикальной партии.

Ляшко отмечает, что список партии обновлен – кто-то не прошел испытания «мандатом и соблазнами». «В моем списке нет ни одного блатного, нет тех, кто родился с золотой ложкой во рту. В этом списке много бывших интернатовцев», – уточняет он.

Акцентирует, что за собой ведет профессиональных экономистов, юристов и обычных граждан из громад. Уверяет – они лучше знают проблемы на местах.

«Я буду стоять на страже нашей территориальной целостности, где бы это ни было – или когда стоял в строю со своими побратимами, или сейчас в парламенте», – сказал полковник Вооруженных сил Украины Иван Савка, который также идет в Верховную Раду от партии.

«У нас разработан четкий антикризисный план развития экономики, который предусматривает создание нескольких миллионов рабочих мест в Украине, привлечение 100 млрд долл. инвестиций в реальный сектор экономики Украины и ускорение экономического роста», – отмечает Виктор Галасюк, народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства.

Ляшко подчеркивает, что будет в оппозиции к президенту и планирует стать председателем Верховной Рады. Считает, что парламент следует реформировать – сначала сократить количество депутатов до 250. «Чтобы не было кнопкодавства, не было прогулов, чтобы копыта свои не двигали к бюджетному корыту, а пальчики не подкладывали под сенсорную кнопку и голосовали», – пояснил он.

Утверждение партийные списки Радикальная партия планирует передать в ЦИК уже в ближайшие дни.

По материалам телеканала «Украина» и иных СМИ