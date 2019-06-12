Блокада Донбасса и КПВВ: Правозащитник о проблемах реинтеграции. Новости

Блокада Донбасса, связанная с жестким контролем при пересечении линии разграничения, существенно нарушает ряд прав человека, но это только одна из проблем процесса реинтеграции. Об этом рассказал исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Александр Павличенко.

«Это существенная проблема, которая не приближает, а удаляет реинтеграцию Донбасса в состав Украины. Важно думать о том, каким образом будут восстановлены и налажены все связи с территориями, которые на сегодняшний день неподконтрольны Украине», – сказал он.

По его мнению, блокада Донбасса не повлияла на сохранение целостности Украины и на вопрос национальной безопасности. «Мы не говорим, что должна быть какая-то сдача национальных интересов, но вместе с этим – нужно думать, каким способом восстанавливать экономические и все остальные связи с населенными пунктами, которые оказались неподконтрольными Украине», – отметил Павличенко.

Эксперт подчеркнул, что главный вопрос – с кем восстанавливать связи на неподконтрольном Украине Донбассе, если «Л-ДНР» являются непризнанными и незаконными формированиями, и каким образом это оформлять в процессе реинтеграции. «Ни один документ, выданный теми органами на той территории, на территории Украины не признается. Одна из проблем – "документы" о рождении и смерти граждан [в "Л-ДНР"] не признаны, и эти факты подтверждаются на основании целого ряда других свидетельств в судебном порядке», – напомнил правозащитник.

«Если говорить о хозяйственных делах – как будут вестись споры, как будут восстанавливаться контракты и с кем – с какими и каким образом зарегистрированными финансовыми или административными единицами? Здесь тоже возникают вопросы, но об этом нужно сейчас думать», – добавил исполнительный директор УХСПЧ.

Напомним, 5 июня в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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