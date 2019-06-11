В «ЛНР» пытаются вербовать заключенных, – СБУ (Видео). Новости

Служба безопасности Украины разоблачила очередные попытки вербовки осужденных в «ЛНР» среди тех, кого передали в украинские пенитенциарные учреждения из неподконтрольной украинским властям территории Луганщины. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, такие факты выявлены в ходе проверочных мероприятий. «Оперативники спецслужбы обнаружили лиц, завербованных так называемым "МГБ ЛНР"», – говорится в сообщении.

«Условием перемещения осужденных с ОРДЛО* в исправительные учреждения на контролируемой украинскими властями территории является подписание обязательства о негласном сотрудничестве с "силовыми структурами" квазиреспублик. В частности, для выполнения преступных задач после освобождения из мест лишения свободы заключенные должны собирать для "МГБ ЛНР" информацию о местах дислокации, составе и маршрутах передвижения украинских военных подразделений», – сообщили в СБУ.

Отмечается, что для того, чтобы принудить осужденных к противоправной деятельности в «ЛНР» прибегают к методам физического и психологического давления, создают им невыносимые условия содержания.

Кроме того, по свидетельствам осужденных, особенно жестоким издевательствам подвергаются лица, не являющиеся уроженцами Донецкой и Луганской областей, и те, кто открыто заявляет о своей проукраинской позиции.

«Даже за использование украинского языка и выявленные в камерах бытовые вещи с государственной символикой осуждены подвергаются суровым наказанием. Нередки случаи отработки так называемым "спецназом МГБ" силовых приемов подавления массового неповиновения на заключенных», – информируют в СБУ.

«Осужденные предоставили сотрудникам СБУ подробные показания об обстоятельствах их вербовки. Проверочные мероприятия продолжаются», – добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в Счастье (Луганская обл.) 24 мая представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР» передали украинской стороне 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания в исправительных учреждениях на подконтрольной украинскому правительству территории. Один из осужденных был сразу же освобожден, так как он незаконно содержался в «ЛНР» полтора года. Решение суда о его освобождении было принято в 2017 году.

Напомним, 22 апреля, в Счастье (Луганская обл.) незаконные вооруженные формирования «ЛНР» передали украинской стороне 60 человек. Среди них 4 женщины и 56 мужчин.

Ранее сообщалось, что 20 марта в Счастье украинским властям были переданы 60 граждан Украины, находившихся в пенитенциарных учреждениях на неподконтрольной территории Луганщины.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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