Суд ООН в Гааге: Украина пояснила, как Россия нарушает Морское право. Новости

Украина представила свою позицию в арбитражном трибунале в Гааге, где состоялся первый устный раунд слушаний по делу Украины против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Об этом сегодня, 11 июня, на своей странице в Facebook сообщила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.

В своем выступлении Зеркаль отметила, что Россия противоправно построила мост через международный пролив. «Россия ущемляет суда всех стран, направляющихся в украинские порты или из них. Россия разворовывает наши энергоресурсы в пределах наших прав на морских просторах. Россия не пускает наших рыбаков к водам, в которых они всегда ловили рыбу. Эти нарушения составляют в своей совокупности сплошное пренебрежение международным морским правом со стороны России», – заявила Зеркаль.

Она отметила, что дело Украины не касается суверенитета. «У нас, как и у остального мира, не возникает никаких сомнений относительно того, что Крым – это Украина. Это закреплено в Конституции Украины и уважается международным сообществом. Россия также признала суверенитет Украины над Крымом, в том числе в юридически обязательных договорах. Россия не может просто так появляться в этом арбитражном трибунале и пытаться с "пятого на десятое" оспорить его юрисдикцию», – уточнила дипломат.

Зеркаль отметила, что Россия также вмешивается в международное судоходство и морскую торговлю. «Она строит мосты, трубопроводы и прокладывает кабели, даже не консультируясь с нами. Россия самовольно решила построить низкий мост через Керченский пролив. Теперь, через этот мост большие корабли не могут пройти к важным украинским портам – Мариуполю и Бердянску. Начиная с апреля 2018 года, России стала останавливать судна в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, и мешать им. Более того, Россия останавливала судна в нескольких милях от украинских портов. Эти действия составляют серьезное ухудшение спора, рассматриваемого этим Арбитражным трибуналом, и мы сообщали в суд об этом ухудшении в своем письме от 27 ноября 2018 года. В нем изложено, в частности, что Россия незаконно остановила по крайней мере 150 судов, направлявшихся в украинские порты и мешала им, при этом большинство судов были под флагами третьих стран», – напомнила Елена Зеркаль.

Она подчеркнула, что «этот арбитражный суд обладает юрисдикцией в отношении "любого спора", который "касается толкования или применения Конвенции"... Другими словами, ваша юрисдикция в этом споре очевидна», – подытожила заместитель главы МИД Украины.

Ранее сообщалось, что на сайте Постоянной палаты третейского суда опубликованы позиции Украины и Российской Федерации относительно юрисдикции Арбитражного трибунала по делу о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.