Латвия выделила 45 тысяч евро на лечение пострадавших от боевых действий на Донбассе. Новости

Кабинет министров Латвии выделил средства на лечение и реабилитацию пострадавших от боевых действий на востоке Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает «Европейская правда».

«Программа длится уже пять лет, это также помощь нашим украинским друзьям», – отметил глава МИД.

Речь идет о выделении 45 тыс. евро на помощь пострадавшим в результате конфликта украинцам.

Средства пойдут на доставку из Украины в Латвию и обратно пострадавших, на обеспечение технических вспомогательных средств и лечение в Латвии пострадавших.

Ранее сообщалось, что в рамках Трастового фонда НАТО по медицинской реабилитации в Болгарию отправилась 13-я группа из 8 травмированных участников антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.