Сделаем Донбасс сильным снова: Под руководством Олега Недавы в Славянске прошел форум развития местных громад. Новости

Сегодня, 11 июня, в Славянске состоялся практический модуль «Интегрированное развитие территориальных громад. Возможности и действия местного самоуправления», в котором принял участие народный депутат Украины, председатель опекунского совета Общественного союза «Донбасс» Олег Недава. Об этом сообщает пресс-служба ОС «Донбасс».

В Славянском районе с момента начала реформы децентрализации образованы три объединенных территориальных громады – Черкасская, Николаевская и Андреевская. Получив административную и финансовую самостоятельность, за короткий промежуток времени они успели реализовать несколько масштабных инфраструктурных проектов. Есть успехи и у недавно созданной Александровской ОТГ, которая при содействии народного депутата Олега Недавы получила государственную субвенцию в 11 млн грн на приобретение коммунальной техники. Тем не менее, позитивные примеры не отменяют того факта, что многие громады еще не понимают, как правильно воспользоваться новым статусом. Именно этой теме и был посвящен проходивший в Славянском педуниверситете практический модуль.

Упрощенную формулу успеха действующих и будущих ОТГ участникам форума озвучил Олег Недава. Она состоит из трех основных составляющих:

хорошо продуманной стратегии развития;

наличия проектно-сметной документации;

коммуникации с финансовыми донорами, то есть государственными и международными инвестиционными фондами.

Последний фактор нардеп проиллюстрировал наглядными фактами: благодаря поданному им законопроекту, на протяжении 2-х лет 80% экологического налога оставалось в местных бюджетах, что дало возможность наполнить областной экологический фонд. Сейчас за эти средства реализовываются целевые программы. Для Славянска, например, это воплотилось в проект рекультивации полигона ТБО. Такая же работа ведется и в других финансовых секторах. Как результат – восстановление областной психиатрической больницы, создание опорных школ и рекреационных зон, модернизация учреждений социальной сферы и прочее.

Исполнительный директор ОС «Донбасс» Светлана Дроботенко остановилась на нюансах разработки инвестиционных программ и особенностях распределения субвенций. Оперируя статистическими данными, она констатировала, что за последние годы Донецкая область, невзирая на рекордные дотации и успешные кейсы, не улучшила свои позиции в государственном социально-экономическом рейтинге, оставшись на 24-м, а по ряду показателей, и на последнем месте среди регионов Украины. Как заметил Олег Недава, для такой тенденции на Донбассе есть объективная причина – здесь идет война. Однако именно эта беда, убежден народный депутат, может стать отправной точкой для возвращения региону его силы и славы. Сложная ситуация должна консолидировать активных и небезразличных к своему краю людей, акцентировал Олег Недава, обязавшись приложить максимум усилий в позиционировании и отстаивании интересов Донбасса на самых высоких уровнях государственной власти.

Диспут получился продуктивным, что говорит как об актуальности темы, так и о стремлении жителей Славянского края видеть его мирным, сильным, успешным и процветающим.