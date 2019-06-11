Выборы в Раду: РФ не подавала кандидатуры для наблюдения от ОБСЕ . Новости

Россия не подавала свои кандидатуры в команду долгосрочных наблюдателей от ОБСЕ на выборах в Раду 21 июля. Об этом на брифинге сообщил глава Миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ Альберт Йонсон, передает «Слово и Дело».

«Нет, (Россия, – ред.) в этот раз не подавала», – сказал Йонссон.

В ответ на уточняющий вопрос журналистов он пояснил, что БДИПЧ обращается ко всем странам –участницам ОБСЕ с предложением номинировать своих кандидатов в состав команды долгосрочных и краткосрочных наблюдателей. «До сих пор Россия в команду долгосрочных наблюдателей своих кандидатов не представила. Когда за десять дней будет объявлена просьба подать кандидатуры краткосрочных наблюдателей, то мы будем знать, Россия в этот раз предложит своих кандидатов или нет», – отметил глава миссии.

Напомним, что миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ планирует привлечь к работе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей. Работа Миссии БДИПЧ ОБСЕ стартовала со встречи в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины сегодня, 11 июня.