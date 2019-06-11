Закон есть, выполнять его некому: Когда на Донетчине появятся муниципальные инспекторы (Видео). Новости

В Донецкой области до сих пор нет муниципальных инспекторов, которые должны штрафовать водителей, оставляющих машины в неположенных для этого местах.

Житель Покровска (до переименования – Красноармейск) Иван Павлович за рулем более 20 лет. По его словам, в Покровске машин стало больше, а парковаться негде. «Приходится вдоль дороги ставить, а оно же мешает движению. Машины стоят везде: вдоль домов, на дорогах, а там и дети бегают», – сказал он.

Владельцы автомобилей соглашаются с тем, что нарушают, но иначе не могут. «Дороги у нас не расширяются. Все время узкие. Мест для парковки маловато. Особенно перед домами вообще не хватает», – говорит мужчина.

«Надо сделать парковки, а потом штрафовать за это», – добавляет другой.

Однако по закону на нарушителей все же должны налагать денежное взыскание. Эта задача муниципальных инспекторов. А еще они могут убрать с дороги машину, которая мешает.

Но в Покровске нет ни одного такого специалиста. По словам чиновников, выполнять закон в маленьких городах трудно. Сейчас в исполкоме ищут деньги на зарплату таким работникам. Также в дефиците и места для новых стоянок. «Нехватка средств влияет на это, но на сегодня в городе осуществляется поиск парковочных мест, где будут муниципальные парковки на платной основе», – сообщил заместитель Покровского городского головы Вячеслав Кириенко.

Взять в штат инспекторов обещают в течение года. А пока за тем, как паркуются автовладельцы, следят полицейские. Нарушителей – наказывают. «За такое правонарушение предусмотрен законом штраф от 255 грн до 350 грн. В связи с тем, что в городе не хватает парковочных мест, многие водители решаются на нарушения», – рассказал инспектор сектора мониторинга Покровского отдела полиции Николай Лебеденко.

С начала этого года уже 67 водителям был выписан штраф.

Источник: ТК «Донбасс»