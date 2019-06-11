Безвиз: В ЕС и обратно поездами «Укрзализныци» путешествовали 1,6 млн пассажиров. Новости

За два года действия безвизового режима «Укрзализныця» перевезла почти 1,6 млн пассажиров в страны ЕС и обратно. Сейчас компания работает над расширением маршрутной сети в западном направлении. Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, сообщает сегодня, 11 июня, пресс-служба ведомства.

«Прямой пассажиропоток в сочетании Украина – ЕС за два года действия безвизовых составил 980 тыс. пассажиров, обратно – 615 тыс. "Укрзализныця" гибко реагирует на спрос и предлагает для заграничных поездок 21 пассажирский поезд и беспересадочные вагоны. Железнодорожным транспортом из Украины можно отправиться в Латвию, Литву, Венгрию, Австрию, Румынию, Польшу, Словакию, Болгарию», – отметил Евгений Кравцов.

Кроме того, по словам руководителя «Укрзализныци», сейчас наблюдается более чем десятикратный рост количества пассажиров, путешествующих в страны ЕС и обратно железнодорожным транспортом. «Так, если по 2016 год, в безвизовые годы, было перевезено 62 тыс. пассажиров, то за 2018 год – 821 тыс. пассажиров. С начала этого года уже перевезено в страны ЕС и обратно 374 тыс. пассажиров», – отметил он.

«Кроме того, мы планируем назначить международные поезда Киев – Берлин, Прага – Мукачево колеей 1 435 мм, а также ведем переговоры о продлении маршрута поезда 4-х столиц в Эстонию», – резюмировал Евгений Кравцов.