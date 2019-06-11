Самолеты ВВС Украины вывезли из Литвы почти миллион патронов. Новости

Литва передала Украине неиспользуемые боеприпасы к стрелковому оружию стоимостью 255 500 евро. Об этом со ссылкой на сообщение на сайте Минобороны Литвы пишет «Европейская правда».

«11 июня самолеты ВВС Украины вывезли из Литвы почти миллион патронов к автоматам и пулеметам советского производства, которые больше не стоят на вооружении литовской армии», – говорится в сообщении.

Правительство Литвы приняло решение о передаче боеприпасов в начале февраля. Стоимость переданных боеприпасов составляет 255 500 евро. «Передача боеприпасов является частью последовательной и всеобъемлющей поддержки Литвой Украины, укрепления ее оборонного потенциала и обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности государства», – заявил министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Литва уже передавала украинской армии материальную поддержку и элементы вооружения.

Инициативы литовского правительства поддерживают и жители Литвы – согласно опросу общественного мнения, проведенному Министерством национальной обороны в конце прошлого года, об этом заявили 64% опрошенных.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Латвии выделил средства на лечение и реабилитацию пострадавших от боевых действий на востоке Украины.