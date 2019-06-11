На Донетчине цены на молодые овощи меняются каждую неделю (Видео). Новости

В Донецкой области цены на свежие овощи меняются каждую неделю: капуста дешевеет, а огурцы дорожают. Зато старый урожай почти исчез с прилавков.

Так, на рынке Мариуполя молодая капуста стоит 8 грн, кабачки – 10 грн. Мариупольчанин Григорий Мирный выращивает овощи дома, в теплице, поэтому стоимость устанавливает самостоятельно. «Кабачки у меня по 10. Это свой, домашний, я свою цену ставлю. Цены идут от опта. Как привозят, Каменка, вот это вот, откуда Херсон возят. Это цены оттуда диктуют, а мы уже под них подстраиваемся», – говорит продавец.

На рынке продают уже урожай этого года: картофель, огурцы, помидоры. Как отмечает продавщица Светлана, выбрать есть из чего. «Огурцы чуть подорожали – 20 грн/кг. Перчик – 50 грн/кг. Чеснок – 50 грн/кг. Помидоры – 30-35, в зависимости от сорта. Сейчас как бы старых овощей уже нет. Картошка, допустим, нового урожая чуть дороже», – рассказала она.

«Старая картошка не знаю почем. У меня ее нет. А молодая – 23, 25, 20, 18. Разная цена», – добавляет другой продавец.

По словам покупателей, еще на прошлой неделе огурцы стоили дешевле. «Подорожало, конечно, подорожало. Были огурцы по 12, сейчас по 20. Все подорожало. Картошка вот 20-25. Когда такая цена была на картошку? Такой цены не было никогда в жизни», – говорит покупатель Виктор.

Однако, по мнению покупательницы Светланы Сокирко, лето невозможно представить без свежих овощей с грядки. У нее и любимое блюдо есть, поэтому делится рецептом. «Особенно мне, например, нравится молодая картошка, знаете, когда она небольшая, да. Ее отвариваешь, а потом обжариваешь. И такая с лучком, с приправкой. Такая хрустящая корочка», – рассказала женщина.

По прогнозам продавцов, цены снизятся, когда на прилавках появится урожай с местных полей.

Источник: ТК «Донбасс»

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