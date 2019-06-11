Арбитраж ООН: Решение о юрисдикции по делу Украины против РФ будет до конца года . Новости

Постоянный третейский суд в Гааге до конца года вынесет решение о юрисдикции по делу Украины против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Об этом сегодня, 11 июня, заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль, которая представила позицию Украины в первом устном раунде слушаний, пишет «Европейская правда».

«В пятницу мы закончим эту неделю представлением украинской позиции и будем ждать уже позицию суда по решению дела по юрисдикции. Решение трибунала ожидается в течение шести месяцев. Это может быть быстро, может быть не очень быстро, но до конца этого года точно получим», – сказала Зеркаль.

Она отметила, что Украина сегодня объясняла трибуналу, почему возражения РФ по юрисдикции по поводу Крыма безосновательны. «Мы предоставили аргументы, статус Крыма не изменился и позиция России является исключительно ее позицией, не поддержана ни одной страной в мире и не может быть основанием для отклонения иска о нарушении наших прав в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе», – сказала Зеркаль.

Ранее сообщалось, что на сайте Постоянной палаты третейского суда опубликованы позиции Украины и Российской Федерации относительно юрисдикции Арбитражного трибунала по делу о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.