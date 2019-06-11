В «ЛНР»: В Луганске Opel Astra сбил трех детей. Новости

В неподконтрольном украинской власти Луганске водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов-детей, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает «МВД ЛНР».

«10 июня 2019 года примерно в 12:40 на ул. Курчатова г. Луганска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием детей. Гражданка 1977 г. р., управляя автомобилем Opel Astra, совершила наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте».

В результате ДТП три девочки (2006 г. р., 2007 г. р. и 2013 г. р.) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.