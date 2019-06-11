Омбудсмены Украины и РФ создадут группу по возможному освобождению осужденных. Новости

Омбудсмены Украины и РФ договорились создать рабочую группу по возможному освобождению граждан Украины, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории России, а также граждан РФ, содержащихся в таких учреждениях Украины. Об этом сегодня, 11 июня, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

«В Москве встретилась с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Мы обсудили вопросы возможного освобождения граждан Украины, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории Российской Федерации, а также граждан РФ, содержащихся в таких учреждениях Украины. Я отметила, что президент Украины Владимир Зеленский имеет добрую волю освободить всех», – рассказала омбудсмен.

Она уточнила, что была достигнута договоренность о формате работы по указанным вопросам, в частности, о создании рабочей группы, а также о подписании меморандума о сотрудничестве для дальнейших действий.