Монетизация субсидий – обратная сторона медали: История жительницы Мариуполя (Видео). Новости

Многие жители Мариуполя (Донецкая обл.) после окончания отопительного сезона получили квитанции с долгами. Люди жалуются, что деньги, которые они экономили в течение года, забрало государство.

Так, мариупольчанка Валентина Курилова получила платежку за тепло, в которой большая сумма. По словам женщины, субсидию она экономила, поэтому не понимает откуда взялся долг. «844 гривны. Где они их взяли? Я понятия не имею. Если в марте я делала перерасчет, 22 марта. И у меня все, долга у меня не было. Откуда набежало за полмесяца? 6-го у нас уже отопление закрыли», – возмущается она.

Из-за неуплаты пенсионерка потеряла «летнюю» субсидию. Жалуется, что в интернете постоянно следит за своими выплатами, но сэкономленные деньги списало государство. «Откуда неизвестно, кто издал этот закон? Что эти все деньги, которые были сэкономлены у людей, которые сидели в холодных хатах, прикрывали, потому что отопление, потому что не пользовались горячей водой. Раз в неделю откроют, чуть чтобы глаза промыть – и все. Эти деньги почему-то забрали в пользу государства. На каком основании – я не знаю», – говорит Валентина Курилова.

Как объяснили в теплосети, на счету женщины действительно была переплата. Ее хватило, чтобы рассчитаться за 2018 год. А уже с января 2019 года пенсионерка должна была вносить обязательный платеж. Кто этого не делал – накопил долги. «В пределах социальных норм оплачивается обязательная часть платежа. По истечении отопительного сезона – это было в апреле месяце, был выполнен перерасчет – неиспользованная сумма субсидии. Согласно постановлению Кабинета министров 534. Если сумма субсидий и обязательный платеж абонента превышала сумму начисления, разница перечисляется в доход государства», – рассказала и. о. начальника службы доходов теплосети Наталья Лазунина.

После введения монетизации теплосети задолжали почти 20 млн грн. В Мариуполе не доплатили государству за коммуналку 7,5 тысяч семей.

По словам специалистов, если вы получили квитанцию с долгом, надо провести сверку в коммунальном предприятии. «В случае, если задолженность действительно подтверждается – оплатить эту задолженность. В случае, если ошибочная информация предоставлена по вине коммунальных предприятий, то также разобраться с этими предприятиями и обращаться по новой с заявлениями, с декларацией в департамент социальной защиты населения с тем, чтобы оформить субсидию на неотопительный период», – сообщил директор департамента социальной защиты населения Андрей Ремпель.

Если долг есть, оплатить его можно частями. Для этого нужно заключить договор о реструктуризации.

Напомним, как сообщили в Минсоцполитике, долги, которые появились у субсидиантов в июне, в большинстве случаев являются незаконными.

Источник: ТК «Сигма»

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