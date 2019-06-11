Как уберечься от жары: Что надевать, пить и есть. Новости

В Украине ожидается аномально жаркое лето с температурой +35 градусов. Температуры, которые колеблются более чем на 10 градусов выше средней высокой температуры для региона и продолжаются в течение нескольких недель, определяются как чрезвычайная жара. Как уберечься в такую погоду, сегодня, 11 июня, сообщили в Центре общественного здоровья Министерства охраны здоровья.

В частности, дается совет находиться, как можно меньше, на солнце, особенно в период с 11 до 16 часов. «Ищите прохладу и тень, чтобы ваше тело имело возможность восстановиться. По возможности оставайтесь в помещении, желательно с кондиционером. Если дома нет кондиционера – зайдите в кондиционированные общественные помещения – даже несколько часов, проведенных в охлажденном помещении, могут помочь вашему телу адаптироваться к жаре на улице», – говорится в сообщении.

Также нужно быть осторожными с загаром. «Загар является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения, поэтому стоит "защититься", используя кремы с SPF не менее 30. Наносите солнцезащитные кремы за 30 минут перед выходом на улицу. Загар может значительно замедлить способность кожи высвобождать избыток тепла, влияя таким образом на способность вашего организма к охлаждению и обезвоживает его. Подсказка: Ищите средства защиты от солнца с пометкой "широкий спектр" или "защита UVA / UVB" на этикетке – такие продукты действуют лучше. Применяйте их повторно согласно инструкции на этикетке», – советуют эксперты.

Отмечается, что у водоемов и на пляже получить ожоги легче, поэтому здесь следует быть внимательными. «Выбирайте легкую, свободную одежду светлых цветов, желательно с длинным рукавом. Надевайте солнцезащитные очки и шляпу, лучше с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею. Избегайте посещения соляриев в жару. Пейте больше воды. Поддерживайте водный баланс: независимо от того, насколько вы активны. Не ждите чувства жажды – пейте постоянно маленькими порциями», – пишут в Центре общественного здоровья, уточнив, что нужно посоветоваться с вашим врачом относительно допустимого количества употребления воды в жару, если есть какие-то противопоказания по состоянию здоровья.

«Не пейте жидкости, содержащие кофеин, алкоголь или большое количество сахара, ведь это фактически приводит к потере большего количества жидкости. Кроме того, избегайте слишком холодных напитков, так как они могут вызвать судороги желудка. Если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием соли, страдаете диабетом, должны повышенное кровяное давление или другие хронические заболевания, посоветуйтесь со своим врачом относительно водно-солевого режима», – отмечают эксперты.

Кроме того, уточняется, что нужно иметь в виду то, что электрические вентиляторы могут обеспечить комфорт, но когда температура воздуха достигает критической отметки, они становятся неэффективными. Лучший способ остыть – принять прохладный душ или ванну.

Также МОЗ предлагает использовать кухонную плиту и духовой шкаф как можно меньше, чтобы поддерживать прохладную температуру в доме.

Избегайте горячей и тяжелой (жирной) пищи: она создает дополнительную тепловую нагрузку для тела.

«Замедлите темп: уменьшайте объем физических упражнений во время жары. Если вы не привыкли работать или заниматься спортом при высокой температуре воздуха, начинайте упражнения медленно и постепенно повышайте темп. Если нагрузка в жару заставляет ваше сердце биться сильнее и вам не хватает воздуха, прекратите любые нагрузки. Переместитесь в прохладное место или в тень и отдохните, особенно, если вы чувствуете головокружение или слабость», – отмечается в сообщении.

И в заключение говорится, что никогда нельзя оставлять младенцев, детей или домашних животных в припаркованном автомобиле, даже с открытыми окнами. «Когда оставляете авто, убедитесь, что все вышли. Не забывайте поить своих домашних животных: давайте им много свежей воды, при этом оставляйте воду в тени», – подытожили в Центре общественного здоровья.