На пляжах, в море, на остановках, в квартирах: В Мариуполе нашествие змей (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) нашествие змей. Горожане жалуются, что встречают рептилий на пляжах и в море, на остановках и даже в собственных квартирах. Пока никого не укусили.

По словам специалистов, змеи любят тенистую и влажную местность: на болотах, у водоемов и среди каменных руин. Мариупольцы чаще всего встречают рептилий возле моря.

Так, недавно мариупольчанка Альбина Ивановна на пляже «Песчанка» заметила змею в море у берега. Какую именно – не знает. «Он в воде. Вот тут лежал, я подхожу и говорю: "Чего ты к нам приплыл?". А он раз и поплыл туда, змееныш. Он маленький, вот такой. Желтых пятен не увидела на головке, не знаю», – рассказала она.

Видели змей на побережье и спасатели, которые с мая по сентябрь дежурят на этом пляже. «Пару раз было. По-моему, пара маленьких гадючек. Приносило ветром с дикого пляжа. А так, в принципе, здесь ничего опасного нет. Мы здесь находимся, следим за безопасностью, так что если какие-то случаи будут, мы будем реагировать», – сказал спасатель Олег Богословяк.

Саак Кюбелян о рептилиях знает все. По его словам, сейчас змеи активны, потому что у них брачный период, поэтому и ищут себе убежище. Могут заползти даже в квартиру. «В основном, водяной уж и желтобрюхий полоз. Желтобрюхий полоз агрессивно ведет себя. Но эта змея тоже не ядовитая. Бывает, что сильно жарко, они ищут укромное место, влажное, тенек. Обычно так, но они там жить не будут», – объяснил специалист по рептилиям.

По словам медиков, обыкновенный и водяной ужи – безопасные. Еще в регионе живут гадюки. Их яд может вызвать аллергию. «Этот яд оказывает сильное местное воздействие, он вызывает свертывание крови, сильное воспаление. Нужно (в случае укуса, – ред.) обездвижить конечность, чтобы яд в дальнейшем не попадал в организм. Стараться не ходить, можно расстегнуть стесняющую одежду, отнести человека в тень, чтобы уменьшить нагрузку на организм и дать ему питье», – объяснил врач-анестезиолог Владимир Моздалевский.

А также нужно немедленно обратиться к медикам. Они введут пациенту специальную сыворотку.

Ранее сообщалось, что жителей Мариуполя атакуют клещи.

Источник: ТК «Сигма»