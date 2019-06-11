«Донбасс и мирные» в Одессе: На презентации книги мальчик из Новолуганского рассказал о пережитом (Видео). Новости

10-летний Сергей Батлов из поселка Новолуганское (Бахмутский р-н, Донецкая обл.), который не по своей воле оказался в эпицентре вооруженного конфликта на Донбассе, принял участие в презентации фотокниги «Донбасс и мирные» в Одессе. Экземпляры издания передали в местную библиотеку.

Еще вчера он впервые в жизни путешествовал поездом. Его сопровождала старшая сестра Валерия. Сережа – один из героев видеоинтервью «Война глазами детей».

Так же, как и герои фотокниги, Сережа – обычный ребенок из Донбасса, который оказался в условиях войны. «У нас по утрам когда сильно стреляли, надо было идти в школу. Я боялся, но все-таки шел. Собирались компанией, бежали, вот так вот. Война – это очень страшно и от нее ничего хорошего нету», – поделился он.

Книга стала ошеломительным откровением для многих людей. «Передавать всю эту информацию важно, потому что в основном люди не осведомлены, что происходит у нас», – отметила сестра мальчика Валерия Батлова.

Теперь издание представили на юге страны. Фонд Рината Ахметова передал экземпляры Одесской библиотеке. «Это вторая библиотека из национальных, которым Фонд Ахметова дарит эту книгу, и я думаю, что она найдет своего пользователя, мы будем ее популяризировать», – сказала представитель библиотеки.

Отрывки из книги, которые читали украинские писатели, никого не оставили равнодушными. «Такие издания, как фотокнига "Донбасс и мирные" я считаю, вообще жизненно необходимы. Иногда забываем о том, что идет война, и мы должны помнить о том, что за этим есть человеческие судьбы», – считает писательница Элла Леус.

Фотокнига путешествует не только по Украине. Ее видели в Брюсселе, Страсбурге, Франкфурте, Лондоне.

Все, кто пришел на презентацию книги, уверены: напоминать о том, что сегодня происходит на востоке страны, крайне необходимо. «Судьбы стариков, судьбы детей, судьбы семей, которые там живут, – это очень тяжело, это очень больно», – сказала женщина.

«Книга колоссально необходима сегодня, когда у нас на востоке война, и нужно знать, что там еще мирные люди. Презентация ошеломила, взяла за душу. Не хочется, чтоб страдали люди», – добавил мужчина.

Источник: ТК «Донбасс»