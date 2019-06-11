В «ЛНР» владелец копанки нанес 1,5-миллионный ущерб «республике». Новости

В «ЛНР» «прокуратурой» Кировска (после переименования – Голубовка) поддержано обвинение в отношении местного предпринимателя в совершении преступления – «незаконном предпринимательстве в угледобывающей сфере без получения в установленном законодательством порядке лицензии на право пользования недрами с причинением крупного ущерба государству». Об этом сегодня, 11 июня, сообщает «генпрокуратура ЛНР».

«В судебном процессе установлено, что противоправными действиями подсудимого республике причинен крупный ущерб вследствие незаконного извлечения каменного угля на общую сумму 1 млн 565 тыс. 705 руб. 68 коп. (641 тыс. грн, по местному курсу, – ред.), прокурором заявлен гражданский иск в интересах государства о возмещении ущерба, причиненного преступлением. При вынесении обвинительного приговора гражданский иск удовлетворен в полном объеме», – говорится в сообщении.



Уточняется, что приговор вступил в силу.





