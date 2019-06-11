Во Львове провели акцию в поддержку пленных, удерживаемых в РФ. Новости

Во Львове сегодня, 11 июня, прошла акция в поддержку незаконно удерживаемых Россией политзаключенных из аннексированного РФ Крыма и украинских военных моряков. Присутствующие на акции священники также отслужили панихиду по пропавшим без вести и умершим в плену украинцев. Об этом сообщает «Громадське».

У памятника Тарасу Шевченко собрались около сотни человек, в том числе и представители крымских татар, которые присоединились к акции.

Участники принесли портреты крымских политзаключенных, флаг ВМС и бумажные кораблики. Активисты также принесли баннер с портретами 16 человек, пропавших без вести в Крыму в период его аннексии Россией.

Присутствующие на акции священники отправили символическую панихиду по пленными украинцам, пропавшим без вести или погибшим. Священники не называли имен погибших.

По словам людей, которые вышли на акцию, важно не забывать об украинских пленных, которых незаконно удерживает Российская Федерация.

По подсчетам издания, за время российско-украинской войны в плену погибли по меньшей мере 10 человек – в основном во время или после крупнейших сражений – в Иловайске в августе 2014 года, в Дебальцево в феврале 2015 года, а также при обороне Донецкого аэропорта. В частности, в январе 2015 года после пыток был убит военный и пулеметчик Игорь Брановицкий.

Из гражданских украинцев известен один случай: Голомовзюка Виктора Семеновича. Он был захвачен 29 ноября 2016 года, умер 31 января 2018 года в СИЗО неподконтрольного украинской власти Донецка.