Главный индикатор – собаки: Житель Красногоровке показал, как живет в 500 метрах от линии фронта (Фото). Новости

Микрорайон Солнечный в Красногоровке (Донецкая обл.) – ближе всего к линии фронта, в 500 метрах. Последние 5 лет здесь о тишине только мечтают.

Николай Панченко с супругой живут в пятиэтажке, практически на линии огня. Мужчина показывает места в доме, куда «прилетели» снаряды. «Вот одно отверстие, вот – второе. Расстояние – всего полметра. Это какую выучку нужно иметь, чтобы так прицельно положить снаряды за 2 км. А этих снарядов легло 4, а 5-й не взорвался», – комментирует он.

Николай – «местная достопримечательность». Он охотно общается с журналистами, в отличие от многих горожан не скрывает своей проукраинской позиции. Его подъезд – единственный, где с 2014 года сохранилась листовка – как распознать «бытового сепаратиста».

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Знакомые и родственники Николая, живущие в мирной части Укрианы, на его рассказы, что здесь иле война – только плечами пожимают. «Сидели 10 человек на кухне. И в это время под окнами разорвались САУшки (снаряды самоходной артиллерийской установки, – ред.), это 152-миллимитровые снаряды. В 10-ти метрах. И как 23-м областям я могу это объяснить? На меня смотрят, как на идиота», – говорит мужчина.

«Была я в Полтаве. Люди спрашивают – действительно ли у вас там война? Для них это вообще дико. Я не знаю, толи они телевизор ен смотрят, то ли что…», – дополняет его жена Светлана.

Звуки орудий слышны и днем – раскаты мин сменяет стрелковое оружие. «Главный индикатор – собаки. Если они не прячутся, то хоть Грады пусть летят там», – поясняет Николай.

Между разбитыми многоэтажками Николай организовал огород – это его с женой отдушина. Аккуратно прополотые грядки, овощи, фруктовые деревья. И рядом – разбитый дом. Напротив – растрелянная противником школа, которая как щит прикрывает от вражеской артилерии. Временами сюда все же долетает. «Он во время войны этот огородик огораживад, все вскапывал. Лишь бы только чем-то заниматься, на что-то отвлекаться, чтобы с ума не сойти. Это в перерывах, когда нас обстреливали и на чуть-чуть наступала тишина», – отмечает Светлана.

Вместе с ними в доме живут 3 семьи. До линии огня – 500 метров. Газ привозной, перебои со светом и водой. Гуманитарная помощь ограничена – международные организации по протоколу безопасности запрещают сотрудникам въезжать в «красную зону».

В любой момент здесь может оборваться чья-то жизнь. А они мечтают о том, что Украина когда-то станет по-настоящему европейской страной. «Я верю, еще верю. И хочу. Но иногда…. Нет, я все равно верю… И что украинский флаг когда-нибудь будет реять над Донецком, над Крымом», – резюмирует Светлана.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UATV»

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