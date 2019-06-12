Эксперт пояснила, чем опасны предложения Кучмы по обеспечению мира на Донбассе. Новости

Президент Украины должен дать обществу четкий посыл, какова конечная цель в войне на Донбассе – победа или капитуляция. И прежде чем договариваться с РФ о мире в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ), нужно получить от российской стороны гарантии, что ей можно доверять. Такое мнение высказала ведущий специалист Центра международных исследований Дипломатической академии Украины им. Г. Удовенко Елена Снигирь.

Она напомнила, что по завершению последнего заседания ТКГ глава украинской делегации Леонид Кучма озвучил, что 19 июня будет представлен новый план достижения прекращения огня на Донбассе. При этом он состоит из ряда неоднозначных механизмов.

«То, что озвучил Леонид Кучма – это предварительные идеи. То, как будет выглядеть этот механизм, мы увидим 19 июня. Но даже озвученные тезисы уже вызвали бурю протеста в информационной среде. Кроме того, мы наблюдаем энтузиазм, с которым о последней встрече в Минске отзываются и российская сторона, и представители "ДНР" и "ЛНР". Это свидетельствует о том, что им это интересно, они видят для себя в этом какую-то цель», – сказала Снигирь.

В частности, Леонид Кучма предлагает в качестве механизма – «не стрелять в ответ». «Но этот инструмент очень опасный для украинской армии и Украины, как государства. Когда солдатам приказывают не стрелять в ответ, в армии падает боевой дух. А он и так не очень высок, потому что армия не может стоять на одном месте. А украинская армия уже в течении долгого времени стойко стоит на линии разграничения, и при этом находит силы сопротивляться на конфликт низкого уровня. И вносить дополнительные негативные аспекты пребывания на линии фронта нашим военным – зачем это делать?», – считает она.

Снигирь напомнила, что украинские военные уже неоднократно получали приказы не стрелять в ответ. «И солдаты прямо говорили, что по нам стреляют, а мы ничего не можем в ответ сделать. А при этом российские силы продвигались вперед, они использовали любую возможность, чтобы нанести урон украинской стороне, продвинутся вперед, и закрепиться», – констатировала эксперт.

«Сейчас мы видим, что наши силы могут хоть и мелкими шагами, но отвоевывать территории», – добавила она.

По ее мнению, сейчас Леонид Кучма предлагает капитуляционный механизм для украинской армии. «И новый президент Владимир Зеленский, по чьему поручению действует Леонид Данилович, должен понимать, к чему это приведет. Получается, что главнокомандующий подрывает боевой дух своей армии», – акцентировала Снигирь.

«Кроме того, Россия своими действиями утратила доверие к себе. А Леонид Кучма предлагает – давайте, поверим снова и не будем стрелять. А он несет персональную ответственность за результат, за провал этого договора? И какую именно ответственность он собирается нести. Он просто извиниться, и уйдет в тень? Когда погибнуть сотни наших военных, и Россия продвинется опять вперед, оккупирует очередные территории?», – говорит она.

Следующий предложенный механизм – снятие экономической блокады с неподконтрольной Украине части Донбасса. «Экономическая блокада – это прекращение торговли. И тут сразу вопрос – а с кем мы можем возобновить торговлю? С "ЛНР" и "ДНР"? Совет национальной безопасности Украины принял решение о прекращении торговли с этими территориями в ответ на экспроприацию, а фактически воровство украинских предприятий на оккупированной территории. Что-то изменилось? Ничего. Тогда не понятна цель этого мероприятия», – продолжает эксперт.

Она акцентирует, что в нынешней ситуации переформатирования украинского состава Трехсторонней контактной группы следует начать, прежде всего, с восстановления основ доверия. «И ближайший шаг в этом направлении – возврат украинских заложников (заключенных и военнопленных), которые находятся в России. Вот как только Россия разблокирует процесс обмена заложниками (а это проще всего сделать, здесь не нужно принимать каких-то кардинально опасных решений) – это будет первый шаг к началу конструктивных переговоров. Пусть Леонид Кучма скажет что-то об этом прежде, чем говорить нашим солдатам перестать стрелять», – говорит Снигирь.

«Думаю, Леониду Кучме и Владимиру Зеленскому нужно объяснить обществу – какая наша цель вообще в этой войне. Победа или капитуляция. Потому что декларировать можно много чего, но настоящие намерения показывают шаги, действия. Так вот пока эти шаги не выработаны, мы имеем дело с тревожным звоночком», – резюмировала эксперт.

Напомним, 5 июня в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными.

В ответ на данные заявления ТКГ Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований дела по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины, государственной измены.

Из-за новых заявлений по Донбассу 10 июня под зданием Администрации президента прошла масштабная акция «Ні капітуляції!».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UATV»

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