Зеленский должен понять, что России не выгоден мир на Донбассе, – эксперт. Новости

Россия заинтересована продолжать этот конфликт. В ответ Украина вынуждена вести «дипломатическую игру». Такое мнение высказала ведущий специалист Центра международных исследований Дипломатической академии Украины им. Г. Удовенко Елена Снигирь.

«Надеюсь, что советники Владимира Зеленского хорошо объяснили новому президенту, что Россия заинтересована продолжать этот конфликт. Она не видит для себя выгод от его прекращения. Во-первых, через конфликт они имеет возможность влиять на внешнюю и внутреннюю политику Украины (свидетельство – даже тот факт, что мы сейчас обсуждаем эти вопросы). Во-вторых, для нее Донбасс – это полигон для тренировки своих солдат. Россия обучает свою армию реальным боевым действиям – дешево и близко. Зачем ей лишаться этого? Нет очевидных причин», – считает она.

По мнению Снигирь, Украина же действительно заинтересована в урегулировании этого конфликта «или хотя бы в его замораживании». «И мы должны постоянно предлагать что-то новое, даже тем же западным партнерам, которые постоянно устают от нашей ситуации. Украина вынуждена акцентировать, что вот – есть новая идея. А как вам такой формат? А как вам такой план? Это политическая, дипломатическая игра», – продолжает она.

Главная задача Украины в этой игре – «иметь богатое воображение и постоянно придумывать форматы, искать выход из тупика». «И вторая задача – не допустить продвижения российских сил вперед, укрепляться изнутри, укреплять свою армию. Потому что наш противник понимает только силу», – акцентировала Снигирь.

Ранее она пояснила, чем опасны новые предложения Леонида Кучмы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, 5 июня в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными.

В ответ на данные заявления ТКГ Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований дела по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины, государственной измены.

Из-за новых заявлений по Донбассу 10 июня под зданием Администрации президента прошла масштабная акция «Ні капітуляції!».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UATV»

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