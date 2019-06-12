Не хватает внимания: «Миссис Украина-2018» рассказала о жизни детей в прифронтовых районах. Новости

Детям прифронтовых населенных пунктов не хватает внимания. Кроме того, им нужно давать как можно больше возможностей. Об этом рассказала обладательница титула «Миссис планета» и «Миссис Украина-2018» Анна Горбань.

Победительницы международных конкурсов красоты в мае привезли книги и игрушки для школьников из прифронтовых поселков Зайцево и Клиновое (Донецкая обл.). Книги, по словам Анны Горбань, помогали собирать звезды шоу-бизнеса, спорта, рядовые украинцы.

Обладательница титула «Миссис Украина-2018» рассказала и о своем первом посещении зоны операции Объединенных сил. «Когда я проходила мимо, вообще не понимала, как такое может быть. Я проходила мимо разрушенных абсолютно домов, между которыми стоит совершенно нормальное жилое здание, где висит белье, где работает кондиционер… Конечно же, для меня это был шок», – сказала она.

«Я увидела дом, в котором разрушены все квартиры, и две или три жилые – то есть люди живут в здании, абсолютно непригодном для жизни», – добавила Анна Горбань.

По ее словам, целью поездки было передать книги детям, пообщаться с ними. Анна со своей общественной организацией работает с сиротами, и им, как и детям в прифронтовых районах, не хватает внимания. «Я вижу, насколько им не хватает внимания. На самом деле, все равно, что ты им привезешь. Просто этим деткам интересно, когда ты к ним приезжаешь, общаешься… Ты проявляешь о них заботу», – объяснила она.

«И у этих детей очень маленький опыт побед. Необходимо как можно больше давать им возможностей, плацдарм для их развития… Я привезла свои короны и ленты, специально, чтобы они примерили, сфотографировались, чтобы ощутили себя победительницами, дать им какой-то стимул, посыл на будущее», – считает «Миссис Украина-2018».

По ее словам, в ходе этой поездки удалось посетить две школы. Также Анна Горбань сообщила, что в школах нет рекомендованной Министерством образования литературы, и это – список на будущее. «Поэтому в следующий раз это будет литература четко по списку, чтобы дети развивались в соответствии с тенденциями и с требованиями. В этот раз мы повезли, кроме книг, развивающие игрушки», – рассказала она.

Горбань рассказала, что пригласила подруг, с которыми познакомилась на международном конкурсе красоты, чтобы они увидели ситуацию на Донбассе. Женщины планируют создать большой международный благотворительный фонд – «добро» на это дали не только «Миссис Эфиопия-2018» Фетия Мохамед Сед и «Миссис Эстония-2017» Трин Линдау, но и участницы и победительницы конкурсов красоты из США, Болгарии, Румынии, Индии и других стран. «Мы посмотрели на потребности, которые есть там. Мы понимаем, что кроме вещей, которые можно потрогать руками, детям нужна еще другая помощь – помощь психологов, помощь в расширении кругозора – вывозить их оттуда», – объяснила Анна Горбань.

«В прошлый раз я была в Светлодарске, Зайцево и Авдеевке, и заметила, что Авдеевка и Светлодарск – более развиты. Поэтому теперь буду сосредотачиваться на глубоких селах. Вывезти деток, привезти их в Киев, в книжное издательство на экскурсию», – сообщила она.

Следующий визит на Донбасс, как сообщила Горбань, планируется через полтора месяца.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UATV»

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