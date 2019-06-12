Снятие блокады Донбасса нужно начать с прифронтовой зоны, – эксперт. Новости

Целесообразность снятия блокады Донбасса стоит рассматривать прежде всего с гуманитарного аспекта и начать нужно с прифронтовых территорий. Такое мнение высказала аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

«Социальное напряжение, которое царит на линии разграничения, когда люди не могут ничего с собой пронести, некоторые населенные пункты разрывает изнутри», – говорит она.

Аналитик отметила, что в Донецкой области ситуация менее критическая и привела пример: «В Луганской области, где работает только один пункт пропуска в Станице Луганской, ситуация на грани социальной катастрофы. Во-первых, потому что в этом районе нет никакой промышленности вблизи линии разграничения… У людей элементарно нет источников доходов, работы нет, некуда идти… Этот край всегда был аграрным и население зарабатывало на том, что выращивало на приусадебных участках овощи, фрукты, ягоды. Станица – это край клубничников. Вся область ехала всегда в Станицу за клубникой. Люди раньше продавали все в Луганск и так жили. Сейчас продавать это в Луганск невозможно, купить у них товар жители с оккупированной территории могут далеко не весь, потому что его нужно переместить через линию разграничения. Ближайший большой рынок – это Северодонецк, это 150 км, и овчинка выделки не стоит».

По ее словам, часто на КПВВ создаются искусственные очереди, когда людей досматривают очень тщательно и долго, что также провоцирует рост социального напряжения и агрессии. «Единственный шанс что-то заработать – это взять 60 кг огурцов или клубники, которую сейчас нельзя перевозить, перенести через украинский КПВВ и на той стороне продать кому-то из Луганска», – отмечает аналитик.

Эксперт напомнила, что борьбу за упрощение пересечения линии разграничения правозащитники и эксперты ведут с украинскими чиновниками более 2-х лет, но пока безрезультатно. «Для жителей прифронтовых территорий упростить пересечение линии разграничения с товаром – это тоже снятие блокады только не на том уровне как все думают, не на уровне крупных экспортных предприятий», – пояснила Золкина свое мнение.

«Мы ничего не потеряем, ничего не уступим боевикам, но зато мы снимем социальное напряжение в прифронтовых зонах, мы дадим людям возможность самим себя обеспечивать», – уверена она.

Аналитик «Демократические инициативы» также считает, что Украина пока не готова к реинтеграции неподконтрольной части Донбасса.

Напомним, 5 июня в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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