Как новые правила голосования могут повлиять на выборы, – мнение. Новости

После того, как ЦИК Украины отменила предоставление подтверждающего документа для смены места голосования для участия в выборах, это может облегчить работу избирательных комиссий, но не исключены и риски.

По его мнению, при этом любое упрощение процедур голосования должно сопровождаться и повышенным вниманием к работе избирательных комиссий и правоохранительных органов. «Если человек голосует только по паспорту, то не исключено, что это могут использовать для организации определенных незаконных процедур голосования – "каруселей", когда людей возят от одного участка на другой. Но даже эти технологии предполагают, что внутри этих избирательных комиссий есть люди, которые находятся в сговоре с организаторами этих схем», – отмечает Бурковский.

«Само по себе решение Центральной избирательной комиссии нейтрально. Оно упрощает работу избирательным комиссиям, но с другой стороны – есть потенциальные риски, что это могут использовать для каких-то фальсификаций, где-то "подтянуть" голоса. Но я считаю, если будет хорошо работать избирательная система и партии возьмут на себя повышенные обязательства обеспечить демократический и прозрачный процесс выборов, эти риски можно нейтрализовать», – добавил эксперт.

Как сообщалось ранее, гражданам Украины, в том числе переселенцам, для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины подать заявления о временном изменении места голосования можно с 24 мая по 15 июля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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