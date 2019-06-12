Возможно ли очередное перемирие на Донбассе, – мнение. Новости

На Донбассе от обстрелов со стороны «Л-ДНР» продолжают гибнуть украинские военные, а инициатива об объявлении очередного режима прекращения огня пока не вызывает оптимизма. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ) Юрий Гримчак.

«Самое длительное перемирие продержалось почти 24 часа. Это было перемирие, гарантии по которому давал лично Путин, как раз тогда была встреча в Нормандском формате. В среднем перемирие держалось от 30 минут до 3 часов», – отметил он.

По его мнению, новая инициатива о прекращении огня на Донбассе не вызывает особых надежд. «В начале мая, еще до инаугурации президента Зеленского были предложения объявить летнее перемирие, тем более сейчас там сельхозработы проходят, но российская сторона это предложение отвергла», – говорит Гримчак.

«Насколько сейчас удастся сохранить [перемирие на Донбассе], я не знаю. На мой взгляд, шансов немного, но очень бы хотелось, чтобы это заработало», – добавил замминистра МинВОТ.

Он также заявил, что инициатива о запрете ВСУ стрелять в ответ, если огонь со стороны «Л-ДНР» ведется из жилых кварталов, озвученная представителем Украины в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой, не новая – такие директивы давно действуют в украинской армии.

Напомним, 5 июня в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными.

В ответ на данные заявления ТКГ генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований дела по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины, государственной измены.

Из-за новых заявлений по Донбассу 10 июня под зданием Администрации президента прошла масштабная акция «Ні капітуляції!».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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