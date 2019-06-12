В пяти километрах от фронта: На Луганщине семья шьет постельное белье и продает по всей Украине (Фото). Новости

В Луганской области семья, переехавшая из Северодонецка в село Боброво, шьет постельное белье и отправляет заказы по всей Украине. Село, в котором живет семья, расположено в 5-ти км от линии фронта.
«Это сейчас будет детский пододеяльник на полуторку», – показывает свою работу Ирина Паруна.
Ателье Ирина обустроила прямо в доме. Выделила комнату, закупила швейные машинки.
До военного конфликта семья жила в Северодонецке, владела своим ателье. После начала конфликта продали бизнес и уехали в село. Открыть свое дело долго не решались. Толчком послужил грант от международной гуманитарной организации на покупку двух швейных машинок. «Морально было катастрофически тяжело. Потому что засыпаешь с разрывами снаряда и тебя будят разрывы снарядов, и ты не знаешь, что будет завтра впереди», – делится Ирина.
Ее муж Ярослав Паруна рассказывает, что пришлось продать хорошую машину – «Опель». Все сбережения ушли на закупку тканей и нескольких машинок. В небольшом бизнесе занят каждый член семьи: Ирина и ее дочь шьют, Ярослав ремонтирует оборудование и пришивает пуговицы.
За 1,5 года семья расширила ассортимент – теперь шьет не только постельное белье, но и домашнюю одежду. «Люди просят бюджетную одежду. Потому что не все могут выложить крупную сумму за красивое платье, красивый халатик. Мы решили покупать шелк и шить бюджетные платья», – рассказывает предпринимательница.
Постельное и одежду Ирина продает в своем селе и отправляет покупателям по всей Украине. Мечтает, чтобы через 5 лет каждый второй украинец стал обладателем ее продукции.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UATV»
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