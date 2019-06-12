Дороги и Янукович в малосемейке: Житель Горловки показал проблемы города (Видео). Новости

В Горловке проблемы те же, что и в остальных городах «ДНР» – дороги, низкие зарплаты и пенсии, высокие цены. Об этом рассказал горловчанин Александр.

«В Горловке, как известно, нет дорог. Их просто не существует. Их периодически делают, но проходит год – и их уже нет. Потому что выделяется бюджет, но он идет в карманы чиновников. Деньги тратят на дешевые материалы, которыми и ремонтируют дороги. Это одна из основных проблем "ДНР" в целом. По всей территории "ДНР" нет хороших дорог. Они есть в Донецке – но тоже не везде, вы только от города отъедете подальше – дорог просто не существует», – говорит парень.

В Горловке он показал ситуацию с дорогами на примере участка в жилмассиве Строитель, по которому «можно проехать только на танке».

Следующая проблема – цены на продукты. «Они очень близки к московским, а зарплаты намного ниже. У нас средние зарплаты – от 10 до 15 тыс. руб. (4 100 – 6 148 грн по местному курсу валют, – ред.), а в Москве – 40-50 тыс. руб. (16 393 – 20 492 грн)… Иногда встречается зарплата в 20 тыс. руб. (8 197 грн). Но это просто шикарная для нас… Пенсии наших бабушек и дедушек – от 3 до 5 тыс. руб. (1 230 – 2 049 грн), на них невозможно купить продукты по нынешним ценам. При этом также высокие цены на лекарства», – прокомментировал горловчанин.

Александр акцентирует, что в городе «работы очень мало и зарплаты очень низкие». «Поэтому мужчины вынуждены уезжать на заработки в Россию и работать вдали от семьи», – дополнил он.

Парень рассказывает, что многие здания в Горловке в плохом состоянии – не только из-за обстрелов, а потому что долгое время не проводилась реконструкция. «Больницы требуют ремонта – там все в плачевном состоянии», – говорит он.

В качестве примера он показал состояние одной их «малосемеек» в центре города. Александр утверждает, что в таких условиях живут люди, но здание не ремонтируется. Судя по недавно замененным входным дверям, показанным на видео, здесь действительно кто-то живет. На фоне разрухи выделяется агитационный календарь на 2010 год с изображением тогда еще кандидата в президенты Виктора Януковича.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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