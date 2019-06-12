Видимо, не светит: О реинтеграции Донбасса в ближайшем обозримом будущем. Статьи

С новым президентом Владимиром Зеленским у украинцев вообще и жителей Донбасса в частности изначально были связаны немалые надежды по поводу урегулирования военного конфликта в регионе и возможной реинтеграции Донбасса обратно в Украину. Он в немалой степени еще больше «подогрел» эти надежды в своей инаугурационной речи в Верховной Раде, назвав задачу остановки боевых действий на Донбассе главным приоритетом своей деятельности на посту президента.

Минский глухой тупик

Вполне очевидно, что решение этой задачи невозможно без участия России. И тут весьма примечательно, что в России действиям нового украинского президента на «донбасском фронте» также отдали главный приоритет. На вопрос, почему президент России Владимир Путин не поздравил своего новоизбранного украинского коллегу, его пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил весьма своеобразно: «Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений. Если они будут, то будут очевидны».

Это был вполне прозрачный намек на прочно «зависшие в воздухе» Минские договоренности. Как известно, Россия настаивает на том, чтобы Украина выполнила часть этих договоренностей – начала прямые переговоры с «Л-ДНР», предоставила амнистию в том числе и участникам боевых действий против украинской армии, а также провела местные выборы на неконтролируемой территории Донбасса, после чего предоставила региону особый статус, законодательно закрепив его в Конституции Украины. Все это Украина долгое время отказывалась делать категорически. Как категорически Россия отказывалась делать свою – прекращение огня, отвод вооружений от линии разграничения, вывод всех иностранных вооруженных формирований и техники, обеспечение освобождение и обмен всех заложников. Пояснения России – эти требования нас не касаются, в Минских соглашениях они адресованы к «Л-ДНР».

Собственно, этот тупик и послужил главной причиной того, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе с 2014 года экс-президент Украины Леонид Кучма (подпись которого стоит и под первыми, и под вторыми Минскими договоренностями) в сентябре прошлого года покинул свой пост. Тогда он ясно дал понять, что занимается бессмысленными вещами в условиях, когда обе стороны не интересует никакой компромисс.

Без блокады и ответного огня?

И вот неожиданно президент Владимир Зеленский накануне очередного раунда переговоров в Минске 5 июня нынешнего года представил Леонида Кучму как нового представителя Украины в Минской контактной группе. Возвращение Леонида Кучмы позволяло думать, что он обрел утерянный прежде смысл своей миссии. И, безусловно, это обещало некие know-how в исполнении украинцев. И они случились.

Леонид Кучма озвучил целый ряд инициатив, которые обсуждались в рамках ТКГ. Одна из основных – прекращение блокады Донбасса. «Во время общения и дискуссии в ТКГ вопрос о снятии исключительно самой блокады был поднят представителями ОРДО* и ОРЛО*, и поддержан в общей форме российской стороной», – уточнил специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

Он также сообщил, что в политической подгруппе стороны обсуждали вопросы имплементации формулы Штайнмайера, амнистии, а также местных выборов.

Сам Леонид Кучма пояснил намерения так: «Мы приехали с дорожной картой от президента Украины. Президент действительно хочет, чтобы был мир в этом регионе. С соответствующим приказом я сюда приехал и на заседании ТКГ выразил те пожелания, которые я услышал от президента, и которые я знаю хорошо сам. Все услышали, что украинская сторона хочет решать эти проблемы. Прежде всего речь идет о прекращении огня и обмене пленными».

При этом, он добавил, что в отношении прекращения огня стороны договорились расписать механизмы, как его обеспечить, чтобы под обстрелы не попадали гражданские объекты. Начать решили со Станицы Луганской, где договорились объявить «режим тишины» уже с 10 июня.

Параллельно с этим появилась информация о том, что Леонид Кучма предложил записать в соглашении по «тишине» правило – «не стрелять в ответ», а также ввести запрет на обстрел гражданских объектов. В Украине это вызвало весьма неоднозначную реакцию, и сам представитель Украины вынужден был объясниться.

«Каждый раз, когда принималось решение о "режиме тишины" к началу учебного года или, например, к Пасхе, принималось решение с такого-то числа перестать стрелять. Вы хорошо знаете, что ни разу этот "режим тишины" не соблюдался. Поэтому мы вчера договорились, что до 19 июня группа безопасности с участием всех и вся должна подготовить документ с мерами, с защитными механизмами, что нужно делать, чтобы этот режим был… То есть – движение двустороннее: и с той стороны, и с нашей стороны. Не так, что только мы сказали, что мы прекращаем такие действия, а и та сторона дала заверения, причем расписалась под этим документом», – пояснил Кучма.

Он акцентировал, что одной из главных проблем в зоне боевых действий на Донбассе являются провокационные обстрелы со стороны «Л-ДНР» под прикрытием гражданских объектов. «Когда заезжает какая-то установка в детский сад или за дом какой-то, или вообще в населенный пункт и ведет обстрел наших территорий. Скажите, пожалуйста, можем ли мы, если видим такое, давать ответ? Ответ нужно давать, когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет таких населенных пунктов», – продолжил представитель Украины в ТКГ.

Зрада, капитуляция и гибридная война

Примечательно, что все эти предложения всеобщего восторга в Украине не вызвали. «Руками таких интересных политиков, ведущих переговоры от имени Украины в Минске, продолжается гибридная война с целью поссорить украинцев друг с другом. Командиру в окопе лучше видно –стрелять или нет, чем тем, кто за 600-700 км от передовой. Если не стрелять в ответ, тогда зачем эта война?», – заявил заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос.

«Запрет стрелять в ответ – это не шаг к миру, а шаг к капитуляции. Мы не позволим капитуляции Украины перед Россией», – заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Не меньший восторг вызвало и предложение о снятии блокады неконтролируемой части Донбасса. «15 марта 2017 года решением СНБО были приостановлены экономические связи с неподконтрольными Киеву территориями как реакция на произвольный захват (экспроприация или введение внешнего управления Москвой) украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы. Что с того времени изменилось? Со стороны оккупанта – ничегошеньки. Получается украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский? Он должен дать публичный ответ, на каком основании дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария на Донбассе – это предательство национальных интересов нашего государства», – отреагировал экс-президент Петр Порошенко.

А Генеральный прокурор Юрий Луценко и вовсе зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований дела по факту подготовки к финансированию терроризма, к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины, государственной измены. «Это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями, которые захватили украинское имущество… Еще одно дело по факту подготовки к препятствованию деятельности ВСУ и других формирований (в смысле – предложение представителей в ТКГ запретить огонь в сторону противника, – авт.). И еще одно дело по факту государственной измены… Речь идет о заявлениях представителей Украины в контактной группе в Минске и людей из "властных кабинетов"», – сообщил он.

Есть обязательные условия

Такой серьезный «накат» с тыла немедленно охладил пыл украинских переговорщиков в Минске. Внезапно оказалось, что почти все предложения украинской стороны обставлены трудновыполнимыми для оппонентов условиями.

К примеру, снятию торговой блокады с Донбасса должно предшествовать отмена рублевой зоны в «ДНР» и «ЛНР», а также отмена «псевдонационализации». «Вопрос снятия блокады подняли российская сторона и лидеры так называемых "ДНР" и "ЛНР". В связи с чем Леонид Кучма отметил, что если такое желание действительно есть, то при решении вопроса отмены рублевой зоны, отмене незаконных решений о псевдонационализации, мы готовы восстанавливать вопросы экономической реинтеграции на условиях возвращения в украинское правовое поле в соответствии с Минскими договоренностями», – сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

«Обязательным условием снятия блокады является возвращение украинских предприятий, расположенных в "Л-ДНР", собственникам. Но у некоторых бизнесменов нет желания забирать их, поскольку они доведены за это время до такого состояния… И что с ними делать? Нужно провести аудит. В том числе, если возможно, и международный. А уже потом принимать окончательное решение», – дополнил Леонид Кучма и добавил, что вообще-то никакой экономической блокады Донбасса со стороны Украины не существует. Есть временный запрет на перемещение грузов через линию соприкосновения.

Решили немного повоевать?

Однако все это были лишь цветочки на фоне резкого военного обострения на Донбассе как раз в дни переговоров в Минске. Как сообщил штаб Объединенных сил, 4 июня в результате усиленных обстрелов погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. 5 июня погиб украинский боец и еще один был ранен. 6-7 июня ситуация в районе проведения Операции объединенных сил обострилась. Погибло двое украинских бойцов и еще 12 получили ранения и травмы. «Противник, дерзко нарушив условия Минских договоренностей, атаковал подразделения ООС в районе населенного пункта Новолуганское с применением артиллерии», – говорилось в сообщении.

В результате этого президент Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, обострение ситуации на Донбассе свидетельствуют о потере Россией контроля над формированиями «Л-ДНР». И что он надеется, что Россия возобновит этот контроль. Но главное было в другом.

«Обстрелы украинских военных – очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ – Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной», – сказал он. Но…

9 июня штаб Объединенных сил сообщил о срыве противником договоренностей по разведению сил и средств возле Станицы Луганской, которое было запланировано на 10 июня. Что все это означает?

Ответы на все вопросы

Дело в том, что Россия заняла выжидательную позицию в отношении конфликта на Донбассе и Украины в целом. Причина проста. «Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении Минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы», – заявил по этому поводу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

А буквально накануне Владимир Зеленский совершил свой первый зарубежный визит (в качестве президента) в Брюссель, где встретился с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Там-то Россия и получила все ответы на свои вопросы.

«Стратегический курс Украины – на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Это закреплено в Конституции Украины и остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом. Очень хочу придать новый импульс нашим отношениям с Альянсом. Вооруженная агрессия России остается основным вызовом для евроатлантической безопасности», – заявил президент Украины.

При этом он отметил, что Украина готова вести переговоры с Россией и внедрить Минские соглашения, но…сначала она должна быть способна защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле.

В этом смысле кусок речи Петра Порошенко о том, как интеграция Украины в ЕС поставит крест на российском имперском проекте, который якобы по ошибке повторил Владимир Зеленский, смотрелся вполне к месту и гармонировал с остальными его словами, которых у предыдущего президента он не брал.

Поддала жару просьба президента Украины на встрече с американским сенатором Робертом Портманом в Киеве о поставках современных систем вооружений для более эффективного сдерживания агрессора.

Какой во всем этом смысл?

Чего достиг Владимир Зеленский своими заявлениями в Брюсселе, сказать трудно. Но эффект от сказанного с другой в Москве оказался вполне реальным. «Понимает ли Владимир Зеленский, что брюссельскими заявлениями о "принуждении России к миру" он фактически уничтожает даже теоретические возможности для диалога с Владимиром Путиным? Даже диалога через посредников», – написал украинский журналист Виталий Портников.

Но дело здесь даже не в возможности диалога. Очевидно, что НАТО в данный момент явный оппонент России. А Украина в качестве кандидата или члена НАТО – враг России, угрожающий ее западным границам.

Пикантный нюанс ситуации заключается в том, что окончание военного конфликта на Донбассе и реинтеграция его в Украину снимают самое серьезное препятствие на пути Украины в НАТО. Как известно, по уставу Альянса, его членом не может стать страна, у которой есть территориальный конфликт. То есть продолжение конфликта на Донбассе прямо препятствует ее членству в НАТО.

Отсюда у России, очевидно, возник один простой вопрос: Зачем ей помогать Украине вступать в НАТО, содействуя урегулированию конфликта на Донбассе? Не логичнее ли «торпедировать» все ее миротворческие поползновения? Тем более, что и сами инициаторы, испугавшись реакции на свои инициативы внутри Украины, своими правками и условиями быстро сделали их почти неприемлемыми.

В свете этого, некоторые эксперты сильно сомневаются, что «выгорит» даже идея с обменом пленных. Тем более, что на прошлом обмене возникли специфические проблемы. «Когда в декабре 2017 года состоялось последнее освобождение, в украинских списках было 23 россиянина. Было согласовано, что они подлежат освобождению. Но потом сказали: извините, мы россиян не можем освободить, не можем передать их ОРДО/ОРЛО. С тех пор этот процесс затормозился», – рассказал Леонид Кучма.

Что же касается собственно окончания конфликта и реинтеграции Донбасса в Украину, то, похоже, этот процесс, как минимум, существенно отодвинулся по времени. А как максимум…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

*ОРДО – отдельные районы Донецкой области, ОРЛО – отдельные районы Луганской области

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