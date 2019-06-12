В «ЛНР» мужчину приговорили к 12 годам заключения: Уверяют, что перевозил взрывчатку . Новости

«Верховный суд ЛНР» приговорил жителя неподконтрольного украинским властям Алчевска (Луганская обл.) к 12 годам заключения за «госизмену». Об этом сегодня, 12 июня, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Верховный суд ЛНР приговорил жителя Алчевска к 12 годам лишения свободы за перевозку по заданию СБУ оружия и взрывчатых веществ для украинских диверсионно-разведывательных групп», – уверяют в «ЛНР».

Там добавляют, что мужчина, который осуществлял пассажирские перевозки через линию соприкосновения, «был завербован сотрудниками СБУ при пересечении контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Горловка – Майорское", ему был присвоен псевдоним "Ширим"».

«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного министерством госбезопасности, установлено, что обвиняемый "совершил государственную измену в форме шпионажа и оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности ЛНР". Осужденный также производил фото- и видеосъемку интересующих противника объектов», – утверждают в «республике».

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