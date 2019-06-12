Его ж и показывать не хотели: Жители Луганска увидели фильм «Ополченочка» . Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске прошла премьера «Ополченочки». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Фильм показали 7 июня в кинотеатре «Русь». «В зале кинотеатра "Русь" на премьере яблоку негде было упасть. Организаторам пришлось размещать всех желающих на дополнительных приставных стульях. Публика встретила киноленту продолжительными аплодисментами. После показа зрители смогли пообщаться с режиссером, актерами и всей командой, работавшей над фильмом», – говорится в сообщении.

В соцсетях люди отмечают, что интерес к фильму большой, при этом оценки после просмотра – разные:

Владимир: «Честно говоря, фильм вышел интересным. Но некоторые актеры сыграли плохо»;

«Octavian August»: «"Ополченочка", действительно, "хорошо" снята»;

Ксюша: «Наконец-то!»;

Рома: «Актерское мастерство – как у первоклашек. Мне кажется, нас слили»;

Андрей: «Дополнительные приставные стулья… Вы это серьезно, чистый "совок"».

Также многие напоминают о бегстве из «ЛНР» Светланы Дрюк, которую называли «символом "Новороссии"» и о которой сняли первый в «ЛНР» фильм «Ополченочка»:

Оксана: «Пфф, его ж и показывать не хотели, потому что сама "ополченочка" сбежала»;

Игорь: «Это тот фильм, где главная героиня в СБУ сбежала? В реальной жизни»;

Максим: «А главная героиня где, рассказали?».

Ранее сообщалось, что «минкульт ЛНР» не одобрил фильм «Ополченочка» к показу и в кинотеатрах неподконтрольного украинским властям Луганска не знают, увидят ли зрители фильм. Премьера «Ополченочки» должна была пройти 11 мая в Луганске, но ее отменили. Закрытый показ состоялся 13 мая в кинотеатре «Звездочка» в неподконтрольном Донецке.

Как сообщалось ранее, фильм «Ополченочка» рассказывает о некой Екатерине, которая в «ЛНР» собрала женский танковый экипаж и идет воевать против украинской армии. Работа над лентой началась в ноябре 2016 года, кастинг на главные роли стартовал в марте 2017 года – от будущих «танкисток» требовали внешность «волевую», а от мужского пола – обязательно «славянскую». Съемки фильма длились около четырех месяцев и завершились 3 октября 2018 года.

Напомним, артисты Донецкого музыкально-драматического театра были задействованы в съемках первого художественного фильма «ЛНР» – «Ополченочка», в большинстве своем они были заняты в массовых сценах. А вот одну из главных ролей доверили «заслуженной артистке ЛНР» Наталье Стародубцевой.

Прототип главной героини – командир танкового батальона «ДНР» Светлана Дрюк (позывной «Ветерок») – перешла на украинскую сторону. Теперь она готова выступить в Гаагском трибунале. Служба безопасности Украины подтверждает факт вывода на украинскую сторону Дрюк.

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