В ОБСЕ рассказали об очереди на КПП «ДНР» в Еленовке . Новости

На блокпосту незаконных вооруженных формирований (НВФ) возле неподконтрольной украинским властям Еленовки (Донецкая обл.) собираются длинные очереди гражданских лиц. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 11 июня.
Как рассказали в ОБСЕ, 9 июня команда Миссии видела не менее 250 транспортных средств, ожидавших в очереди на блокпосту НВФ возле Еленовки для проезда в подконтрольные правительству районы, а также примерно 200 транспортных средств в противоположном направлении.
Напомним, ранее очевидцы сообщили о нововведениях на КПП «ДНР». Из-за новшеств значительно выросли очереди. Также о новом «распоряжении» «ДНР» рассказали в ОБСЕ.
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