ДТП на Донетчине: Пострадал мужчина. Новости

В Лимане (Донецкая обл.) в результате ДТП пострадал пассажир легковушки. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

«По предварительным данным водитель автомобиля "Москвич" не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где произошло опрокидывание автомобиля. Пострадал 36-летний пассажир», – рассказали в полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).