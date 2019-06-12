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ДТП на Донетчине: Пострадал мужчина. Новости

ДТП на Донетчине: Пострадал мужчина

12.06.19 08:19dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба полиции Славянска

В Лимане (Донецкая обл.) в результате ДТП пострадал пассажир легковушки. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

«По предварительным данным водитель автомобиля "Москвич" не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где произошло опрокидывание автомобиля. Пострадал 36-летний пассажир», – рассказали в полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

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