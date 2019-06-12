Больница прифронтовой Волновахи получила гуманитарную помощь. Новости

Больница прифронтовой Волновахи получила гуманитарную помощь. Это кровати, матрасы, мебель и одежда. Такой гуманитарный груз привезли в Волновахскую центральную районную больницу из Дании во вторник, 11 июня.

По словам главного врача лечебного учреждения Александра Белозерова, датский фонд впервые оказывает больнице гуманитарную помощь. «В состав помощи входят необходимые предметы ухода за пациентами, прикроватные тумбочки, кровати, матрасы, противопролежневые матрасы. То, чего в нашей больнице не хватает, каждую позицию мы согласовывали с датчанами. Они высылали нам варианты – что нам нужно, а что не нужно», – сообщил он.

Доставить груз в больницу Волновахи помогли представители Фонда ветеранов Украины и местной благотворительной организации Волновахи. Стоимость доставки обошлась почти в 3 тыс. евро.

Привезенную мебель установят в инфекционном отделении Волновахской центральной районной больницы как только там закончится капитальный ремонт. Одежду из гуманитарного груза, кроме специальной одежды для медперсонала, раздадут всем желающим пациентам.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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