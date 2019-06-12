В «ЛНР» сгорел автомобиль, пострадал мужчина. Новости

В неподконтрольном украинским властям Ирмино (подчинен Стаханову, после переименования – Кадиевка, Луганская обл.) пожаром уничтожен автомобиль, пострадал мужчина. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«Ирмино, в результате утечки газа вследствие повреждения газового оборудования пожаром уничтожен автомобиль ВАЗ-2108», – уверяют в «ЛНР».

«На месте пожара пострадал мужчина 1984 года рождения, госпитализирован в ЦГБ г. Стаханов (после переименования – Кадиевка, – ред.)», – добавляют в «МЧС».

Читайте также: