Не стрелять в ответ и перемирие на Донбассе: Мнение замминистра МинВОТ. Новости

Инициатива о запрете ВСУ стрелять в ответ, если огонь со стороны «Л-ДНР» ведется из жилых кварталов, озвученная представителем Украины в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой, не новая. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ) Юрий Гримчак.

«Мы соглашение подписываем о чем – о прекращении огня или о том, что ответный огонь не открывается? Это разные понятия. Если мы говорим о прекращении огня, то это двустороннее действие – не только наша сторона прекращает огонь, но и "та" сторона», – отмечает он.

По его словам, пояснение Леонида Кучмы инициативы не открывать ВСУ ответный огонь в случае провокационных обстрелов противника из жилых кварталов вызывает сомнения. «В наших войсках с 2014 года действует приказ, согласно которому ВСУ запрещено открывать ответный огонь, если огонь ведется из жилой застройки или рядом с местами работы или проживания людей. У нас этот запрет действует очень давно», – подчеркнул Гримчак.

«Перемирие мы объявляли 19 раз уже, причем первое перемирие было объявлено президентом Порошенко в одностороннем порядке и закончилось тем, что начали гибнуть наши солдаты. Если 19 июня будет подписано 20-е перемирие, то это можно приветствовать. Но это должна быть ответственность двух сторон – РФ и Украины», – добавил замминистра МинВОТ.

Напомним, 5 июня в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными.

В ответ на данные заявления ТКГ Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований дела по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины, государственной измены.

Из-за новых заявлений по Донбассу 10 июня под зданием Администрации президента прошла масштабная акция «Ні капітуляції!».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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